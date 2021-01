200 arrestaties bij corona-protest in Brussel

Atomium

Tot enkele dagen geleden was er ook een betoging gepland aan het Atomium op de Heizel, maar die werd geannuleerd. Zondagmiddag was het erg rustig aan de Heizel. In de buurt reden wel een tiental wagens van de oproerpolitie om een oogje in het zeil te houden. Er stond ook een waterkanon klaar voor mochten er toch betogers opdagen en de situatie uit de hand zou lopen.