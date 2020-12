2020 was warmste jaar ooit in België

Op de maand juli na was het in 2020 iedere maand warmer dan gebruikelijk. In augustus was er een hittegolf die 12 dagen duurde met van 6 tot 12 augustus de warmste week ooit gemeten in België. Ook september was uitzonderlijk warm. Op 15 september bereikte het kwik in Ukkel 34,3°C, de hoogste temperatuur ooit gemeten in een septembermaand.