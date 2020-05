3.500 Belgen kregen tijdelijke werkloosheid dubbel

Meer dan een miljoen Belgen zijn door de coronacrisis op het stelsel van tijdelijke werkloosheid beland. Wie een uitkering wil krijgen, moet een aanvraag doen bij een van de drie grote vakbonden of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Zowat 3.500 uitkeringstrekkers hebben voor de maand maart bij verschillende uitbetalingsinstellingen een aanvraag ingediend. Ze kregen daardoor twee of zelfs meerdere uitkeringen uitbetaald. Dat blijkt uit controles die de uitbetalingsinstellingen op elkaars uitbetalingen doorvoeren, bevestigt de christelijke vakbond ACV.

In werkgeverskringen wordt gewezen op fraude door uitkeringstrekkers, maar volgens ACV-woorvoerder David Vanbellinghen zijn de meeste dubbele aanvragen te wijten aan onwetendheid. 'Lang niet alle leden zijn vertrouwd met de tijdelijke werkloosheid en denken bijvoorbeeld dat ze daarvoor alleen bij de Hulpkas terechtkunnen. Daardoor kan het zijn dat ze een aanvraag twee keer indienen.' Het ACV benadrukt ook dat 3.500 dubbele uitbetalingen op honderdduizenden dossiers een zeer klein aantal is.

'Domme fraude'

'Als mensen toch zouden willen frauderen, is dit zeer domme fraude', zegt Vanbellinghen. De uitbetalingsinstellingen gaan immers na of een betaling niet twee keer is gebeurd. Is dat het geval, dan wordt het bedrag teruggeëist. Betaalt een uitkeringstrekker niet terug, dan wordt het bedrag in mindering gebracht van de volgende uitbetaling. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de overheidsinstelling achter de werkloosheidsuitkeringen, voert nadien nog een tweede controle uit.