3 vragen over de effectentaks

'De regering kan niet helemaal gelukkig zijn met het advies van de Raad van State over de effectentaks', zegt Mark Delanote, professor fiscaal recht (UGent).

Hoe leest u het advies van de Raad van State?

Mark Delanote: ‘Zoals ik het verwacht had. De Raad van State erkent duidelijk dat de nieuwe effectentaks van minister Vincent Van Peteghem robuuster is die van de regering-Michel. Door het toepassingsgebied heel objectief te omschrijven als een taks op effectenrekeningen - en niet op de houders ervan - met alleen een budgettair oogmerk is het voor de Raad geen juridisch probleem meer dat aandelen op naam en andere beleggingsvormen zoals kunst of auto’s niet geviseerd worden. Dat is het goede nieuws.’

En wat is het slechte nieuws?

Delanote: ‘Dat de drempel van 1 miljoen als een subjectief element blijft aanvoelen. De regering beargumenteert die drempel door te stellen dat onder 1 miljoen veel alternatieve beleggingsmogelijkheden zijn om de taks te ontwijken en boven 1 miljoen niet. De Raad van State zegt dat hij onvoldoende economisch onderlegd is om dat te bevestigen. Ik lees dat als een serieuze waarschuwing. Als fiscale advocaten economen gaan opvoeren die iets anders beweren, is er een probleem. In dat opzicht kan de regering niet helemaal gelukkig zijn met dit advies.’

Doorstaat deze taks een beroep bij het Grondwettelijk Hof?