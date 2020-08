40-tal specialisten en economen kraken Belgisch coronabeleid

In een striemende open brief aan de beleidsmakers zijn ruim 40 geneeskundige specialisten, advocaten en economen bikkelhard voor het Belgisch coronabeleid.

‘De aanpak van de Covid-19-gezondheidscrisis vertoont enorme tekortkomingen en is ontoereikend’, steken de ondertekenaars van wal in de brief. Onder hen onder anderen de gezondheidseconoom Lieven Annemans, de economen Geert Noels en Stijn Baert, en een reeks - vooral Franstalige - artsen en diensthoofden, en advocaten.