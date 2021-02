55 mensen dienen geen mandatenlijst in bij Rekenhof

Ruim 10.000 personen dienden vorig jaar een mandatenlijst in bij het Rekenhof. Maar 55 mandatarissen deden dat niet.

Sinds 2005 zijn veel mandatarissen en openbare gezagsdragers verplicht elk jaar bij het Rekenhof een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen in te dienen. Afhankelijk van de omstandigheden moeten ze ook een vermogensaangifte deponeren. Vorig jaar dienden 10.918 personen een mandatenlijst in voor 2019. Het jaar voordien waren dat er nog 9.777. Ook het aantal vermogensaangiften steeg: van 4.299 in 2019 naar 4.789 in 2020.

Uit de cijfers van het Rekenhof blijkt dat vorig jaar 55 mandatarissen geen mandatenlijst indienden. Dat zijn er 108 minder dan het jaar voordien.

Het gaat onder anderen om Els Ampe, Vlaams Parlementslid voor Open VLD, en Grete Remen, voormalig Vlaams Parlementslid voor de N-VA. Daarnaast diende ook ex-Kamerlid voor de N-VA Peter Luykx geen mandatenlijst in.

In een reactie zegt Els Ampe niet in de fout te zijn gegaan. Voor Brusselse mandatarissen zijn er dubbele aangiftes: een voor het Brussels Gewest en een voor het Rekenhof. Ampes aangifte voor het Brussels Gewest is wel aangekomen, zegt ze. De fout ligt volgens de politica bij de overheidsadministratie. Remen geeft toe dat ze de aangifte 'totaal vergeten' is. En Luykx zegt dat hij een schriftelijk overzicht indiende, maar dat dat niet werd geregistreerd.