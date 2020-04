57 mensen opgepakt na rellen in Anderlecht

Politie in reluitrusting in de straten van Anderlecht.

In Anderlecht zijn 57 mensen opgepakt, nadat er zaterdag rellen uitbraken.

Aanleiding voor de rellen is de dood van een negentienjarige jongeman in de gemeente. Hij kwam om bij een politie-achtvervolging, waarbij hij met zijn scooter botste met een politievoertuig.

De politie zegt dat 'alle scenario's mogelijk blijven'. Er wordt dus rekening gehouden met nog incidenten deze zondag. 'We hebben een versterkte interventiemacht gepland en we kunnen beroep doen op de federale politie en op andere politiezones uit Brussel als dat nodig zou zijn', zegt de woordvoerster.

Zaterdag rond 14 uur waren er bijeenkomsten in Anderlecht, wat verboden is in deze periode van quarantaine, waardoor de politie moest ingrijpen. Volgens de korpschef van Brussel-Zuid, Patrick Evenepoel, werd er onmiddellijk met stenen gegooid naar de politie en volgden er arrestaties, vooral in de Clémenceau-wijk.

Zonechef Patrick Evenepoel bevestigde in de nacht van zaterdag op zondag op het VRT-radionieuws dat bij de rellen wel degelijk een dienstwapen is gestolen uit een politiewagen. Er waren daarvan beelden te zien op sociale media. 'Op een gegeven moment is een voertuig van ons omsingeld geweest en daar is uit gestolen. Er werd onder meer een vuurwapen ontvreemd', aldus de korpschef aan VRT.