72 procent Vlaams gevangenispersoneel staakt

Het personeel in de Belgische gevangenissen staakt. De vakbonden willen onder andere het personeelstekort en de overbevolking in de gevangenis aankaarten.

In Vlaanderen kwam maar 28 procent van het personeel opdagen. In Wallonië werkt 41 procent van het gevangenispersoneel. Afgelopen nacht zijn 37 politieagenten naar de Vlaamse gevangenissen gestuurd om bij te springen. ’s Ochtends waren dat er 58. Vooral in de gevangenissen van Brugge (19% werkenden), Hasselt (17%), Leuven (15%), Merksplas (21%) en Sint-Gillis (13%) kwam weinig personeel opdagen.

500 Cipiers Volgens minister van Justitie Koen Geens werden de voorbije jaren 500 cipiers aangeworven.

In Wallonië is de impact kleiner. In Namen, Lantin en Aarlen was meer dan 60 procent van het gevangenispersoneel op post. In Bergen (12%) en Itter (19%) was de situatie wel problematisch.

Gebrekkige infrastructuur

De grootste vakbonden, het ACV en de ACOD, staken omdat ‘de regering-Michel voortdurend heeft gesnoeid in de werkings- en personeelsbudgetten van de gevangenissen'. Ze klagen over aanhoudende problemen, zoals het personeelstekort, de overbevolking, de gebrekkige infrastructuur en de minimale dienstverlening die minister Koen Geens (CD&V) wil invoeren in de gevangenissen.

Geens heeft begrip voor een aantal eisen van de vakbonden van de cipiers. ‘Maar in vijf jaar kan je niet hemel en aarde veranderen’, zei hij op Radio 1. Geens hoopt dat de bouw van nieuwe gevangenissen in Haren en Dendermonde versneld kan worden. 'Ook werden de jongste jaren 500 cipiers aangeworven.'