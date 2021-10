8.000 bedrijven krijgen eind oktober eerste UBO-boetes

Vanaf 22 oktober krijgen 8.000 bedrijven een boete van 500 euro per bestuurder toegestuurd omdat ze niet in orde zijn met hun registratie in het UBO-register.

Bijna twee jaar na de deadline zullen bedrijven die hun begunstigden nog niet hebben geregistreerd in het UBO-register een boete in de bus krijgen. 'De boetes bedragen 500 euro per bestuurder en worden vanaf 22 oktober in een eerste fase en stapsgewijs verstuurd. Later volgen de vzw’s die niet in orde zijn', zegt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën.

De boetes komen er nadat de bedrijven geen gevolg hebben gegeven aan de aanmaning die de fiscus hen had gestuurd. Sinds vorig jaar stuurt de FOD Financiën alle bedrijven die niet in orde zijn met het UBO-register een herinneringsbrief. Vzw's, die ook onder de aangifteplicht vallen, worden sinds dit jaar aangeschreven.

85.000 niet geregistreerde vennootschappen Volgens Financiën hebben ongeveer 85.000 bedrijven en vzw's zich nog niet geregistreerd.