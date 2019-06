AB InBev wint miljoenenzaak tegen fiscus

De bierbrouwer AB InBev heeft zijn miljoenenzaak tegen de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vandaag gewonnen. Dat blijkt uit het vonnis van de Brusselse rechtbank, dat De Tijd kon inkijken.

Ondanks een belastingdeal die AB InBev in ons land kon sluiten, kruiste de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) voor de fiscale rechtbank in Brussel de degens met de grootste bierbrouwer in de wereld. De 'ruling' van 2012 liet de brouwer toe om vijf jaar lang, van 2011 tot en met 2015, maar 11,2 miljoen euro belastingen te betalen op meer dan 287 miljoen euro winst.

De Brusselse rechtbank heeft AB InBev nu gelijk gegeven en de belastingaanslagen van de BBI vernietigd. Het ging volgens het vonnis om een bedrag van 11,36 miljoen euro voor het aanslagjaar 2012 en nog eens 19 miljoen euro voor 2013.

Geen bewijs

De rechtbank oordeelt dat de BBI niet het bewijs levert dat het bedrijf de voorwaarden van de ruling aan zijn laars lapte. De belastingdienst beweerde ook dat AB InBev een foutieve voorstelling van de feiten had gegeven aan de rulingcommissie, maar ook dat blijkt volgens de rechter niet te kloppen.

De rechtbank oordeelt dat de BBI niet het bewijs levert dat het bedrijf de voorwaarden van de ruling aan zijn laars lapte.

De rechtbank wijst er op dat ook de rulingcommissie - die net als de BBI deel uitmaakt van de federale overheidsdienst Financiën - aangeeft dat de ruling correct is toegepast door AB InBev. Ook al tijdens een tussentijdse evaluatie van de ruling in 2014 maakte de commissie daar geen opmerkingen over. En volgens de rechtbank is het de taak van de bevoegde rulingcommissie om over de ruling te oordelen en niet die van de BBI.

De zaak ging over Ampar, de vennootschap die AB InBev in november 2011 oprichtte in ons land. Ampar zou fungeren als een centrale aankoopdienst voor materialen die AB InBev wereldwijd nodig heeft. Dankzij de belastingdeal moest de biergroep geen belasting betalen op 80 procent van de winst die bij Ampar binnenstroomde.

Europese Commissie

De deal die AB InBev mocht sluiten, viel onder het systeem van de excess profit rulings. Sinds de Europese Commissie in februari 2015 een diepgaand onderzoek naar dat Belgische belastingvoordeel aankondigde, heeft ons land zulke belastingdeals niet meer gesloten.

AB InBev-topman Carlos Brito greep de belastingkwestie vroeger al aan om erop te wijzen dat zijn bedrijf stabiliteit nodig heeft om hier verder te investeren.

In februari gaven Europese rechters ons land gelijk dat het systeem geen onterechte staatssteun was. De BBI-rechtszaak komt ongelegen, want de Europese Commissie ging in beroep en verzamelt nu informatie over de individuele belastingakkoorden die hier zijn gesloten met tientallen grote bedrijven, waaronder AB InBev. Intussen zal onze eigen belastinginspectie daarover een rechtszaak uitvechten tegen AB InBev.

AB InBev-topman Carlos Brito greep de belastingkwestie vroeger al aan om erop te wijzen dat zijn bedrijf stabiliteit nodig heeft om hier verder te investeren. De activiteiten van Ampar werden intussen stopgezet en overgeheveld naar Zwitserland.