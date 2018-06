ABVV-lid veroordeeld voor belemmeren verkeer

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Bruno Verlaeckt, de voorzitter van het ABVV in Antwerpen, veroordeeld voor het belemmeren van het verkeer tijdens een nationale actie van de socialistische vakbond.

Samen met een andere militant van het ABVV, moest Verlaeckt voor de rechtbank verschijnen voor het ' kwaadwillig belemmeren van het verkeer'. Tijdens een nationale vakbondsactie op 24 juni 2016 had de lokale afdeling van de socialistische vakbond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen.

Het ABVV verdedigt zich door te wijzen op het stakingsrecht . Maar volgens de rechtbank is dat niet absoluut . Zo mogen stakers werkwilligen niet tegenhouden en is ook het afsluiten van wegen verboden.

Geen straf

Het ABVV, dat met een grote delegatie afzakte naar de rechtbank, reageert kwaad op de veroordeling. 'Het recht om te betogen en te staken wordt ondergeschikt gemaakt aan het recht van de automobilist om zich onder oponthoud in het verkeer te begeven. Voor ons als vakbond is dit een regelrechte kaakslag, omdat dit soortgelijke acties zo goed als onmogelijk maakt.'

Herenakkoord

De socialistische vakbond gaat in beroep tegen de uitspraak. 'We kunnen niet aanvaarden dat het enige wapen waarover we beschikken - het recht om te staken en stakingspiketten op te trekken - ons nu ook nog wordt afgenomen en dat moedige strijders zoals onze afgevaardigden worden gecriminaliseerd.'