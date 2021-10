ABVV-militanten ook in beroep veroordeeld voor snelwegblokkades

Het hof van beroep heeft dinsdag 17 militanten en leiders van de socialistische vakbond ABVV-FGTB nogmaals veroordeeld. Ze werden vervolgd nadat ze het viaduct in Cheratte nabij Luik hadden geblokkeerd bij acties in oktober 2015.

Tijdens een stakingsdag op 19 oktober 2015 blokkeerden ongeveer 300 manifestanten het viaduct van de snelweg E40 in Cheratte, een deelgemeente van Wezet in de provincie Luik. Die actie had grote gevolgen. Er werden vernielingen aangebracht aan het viaduct en dokters en chirurgen stonden geblokkeerd in de ontstane files.