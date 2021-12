ABVV-topvrouw: ‘Weer hoge winsten, maar geen hogere lonen. Dat is tandenknarsen’

‘Als mensen niet het loon krijgen dat ze verdienen, vragen ze zich af waarom ze nog werken en worden ze vatbaar voor populisme’, zegt ABVV-topvrouw Miranda Ulens. Ze gaat de strijd voor de afzwakking van de loonwet, die de marge voor opslag bepaalt, nog opvoeren.

Nog niet in alle sectoren zijn de onderhandelingen over de loonstijgingen voor 2021 en 2022 afgerond. Toch is de stellingenoorlog rond het loonakkoord voor 2023 en 2024 al begonnen. Met de Wet van 1996, die voorschrijft dat de lonen niet sneller mogen stijgen dan in de buurlanden, blijft de marge voor opslag ook de komende jaren beperkt. ‘Die wet moet worden aangepast’, zegt Miranda Ulens, de Nederlandstalige nummer één van de socialistische vakbond ABVV. De kwestie is zo beladen dat topministers vrezen dat de regering er in 2023 over kan vallen.

Miranda Ulens (52) Miranda Ulens is algemeen secretaris bij de socialistische vakbond ABVV. Daarmee is ze na voorzitter Thierry Bodson de belangrijkste figuur in de vakbond.

Ulens begon haar carrière als bediende bij het Gemeentekrediet. Ze werd actief bij de vakbond en werkte zich via de bediendebond BBTK op naar de top.

Ulens zetelt in de Groep van Tien, het belangrijkste overlegorgaan van de sociale partners.

In zijn jaarlijkse sociaal-economische barometer, samengesteld met grafieken van de Nationale Bank, Eurostat en de OESO, probeert het ABVV de socialisten van munitie te voorzien om de wet omver te duwen. ‘Corona heeft de bestaande ongelijkheden versterkt’, zegt Ulens. Ze wijst erop dat de laagste inkomens tijdens de pandemie het meest verloren hebben, meer mensen van een leefloon leven, de voedselbanken meer mensen zien passeren en het aantal depressies en burn-outs blijft toenemen.

‘Als mensen zwaar onder druk staan en ze krijgen niet het loon dat ze verdienen, vragen ze zich af waarom ze nog werken’, zegt de ABVV-voorvrouw. ‘Ze beginnen aan alles te twijfelen en worden vatbaar voor polarisering en populisme. Daarom moeten we de arbeidsomstandigheden en de koopkracht van de werknemers verbeteren. Er mag wel een nationale loonnorm zijn, maar die moet richtinggevend worden. Als sectoren of bedrijven beslissen om meer te geven, moet dat kunnen.’

Als mensen zwaar onder druk staan en ze krijgen niet het loon dat ze verdienen, vragen ze zich af waarom ze nog werken. Ze beginnen aan alles te twijfelen en worden vatbaar voor polarisering en populisme. Miranda Ulens ABVV-topvrouw

Door de hoge inflatie krijgen meer dan 400.000 bedienden een indexatie van 3,56 procent. Bedrijven worden op kosten gejaagd en dan wilt u ook nog eens extra opslag geven?

Miranda Ulens: ‘We komen uit een periode dat er nauwelijks inflatie was. Je zou toch verwachten dat bedrijven dan provisies aanleggen, zodat ze voorbereid zijn? Blijkbaar hebben ze dat niet gedaan. Als je wilt dat mensen vertrouwen blijven behouden en consumeren, moet je de index behouden. Die volgt al niet de inflatie, want de brandstoffenprijzen worden eruit gehouden. Zelfs met de index verliezen de mensen aan koopkracht.’

U wilt dat bedrijven provisies opzijzetten, maar we komen uit de coronacrisis. Veel ondernemingen zijn al blij dat ze nog bestaan.

Ulens: ‘Er werd ons een doembeeld voorgehouden. Het zou de zwaarste crisis ooit worden en heel veel mensen zouden hun job verliezen. Maar wat zien we nu? Alleen in Nederland hebben de voorbije twee jaar minder mensen hun job verloren dan in ons land. Tegelijk is het bruto binnenlands product (bbp) na een diepe dip nu alweer groter dan voor corona. Waarschijnlijk zullen we tegen het einde van 2022 weer aanknopen met het groeipad dat voor de pandemie werd vooropgesteld. De winsten van de bedrijven zijn dan ook weer helemaal hersteld.’

‘Voor ons is het dus tandenknarsen, want wij hebben met de werkgevers een loonakkoord met een zeer beperkte marge voor loonsverhogingen afgesloten. Het argument van de werkgevers was dat bedrijven het nog altijd erg moeilijk hebben, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.’

Sommige bedrijven doen het goed, andere hebben het moeilijker dan ooit. Dan zijn algemene loonsverhogingen toch geen goed idee?

Ulens: ‘Sinds 1996 zijn Belgische werknemers veel productiever geworden, maar de lonen hebben die evolutie niet gevolgd. De kloof wordt almaar groter: intussen steeg de productiviteit al 12 procent meer dan de lonen. De koopkracht van de Belgen is sinds het einde van de financiële crisis nauwelijks gestegen. In België kwam er slechts 0,7 procent aan koopkracht bij terwijl dat in de eurozone gemiddeld 7 procent is en in Duitsland liefst 15 procent. Er is een indexsprong geweest en door Wet van 1996, die hervormd is door de regering-Michel, is er nauwelijks marge voor loonstijgingen.’

De Belgische werknemers zijn sinds 1996 veel productiever geworden, maar de lonen hebben die evolutie niet gevolgd.

De bonden spreken altijd over vrije loononderhandelingen, maar beschouwen de index als verworven. Moet vrij niet volledig vrij zijn, dus ook over de index moet worden onderhandeld?

Ulens: ‘Dat de index en de barema’s buiten de loonnorm worden gehouden, leidt er net toe dat alle lonen geleidelijk vooruitgaan. Het creëert een automatische herverdeling van de welvaart die we met zijn allen creëren. Als je dat niet hebt, dan dreigen de lonen in bepaalde sectoren veel sneller vooruit te gaan dan in andere en wordt de inkomensongelijkheid groter.’

‘Het zou al heel wat zijn dat de hervorming van de regering-Michel wordt geschrapt, want de manier waarop de loonmarge nu wordt berekend, is te veel in het voordeel van de bedrijven. We moeten de evolutie van de loonkosten in de buurlanden volgen, maar de 8 miljard euro aan loonsubsidies worden niet meegeteld. Dat zijn kortingen op de belastingen of bijdragen die bedrijven op de lonen van werknemers moeten betalen.’

In het regeerakkoord is opgenomen dat niet wordt geraakt aan de Wet van 1996. U maakt het uw socialistische kameraden in de regering zo wel moeilijk.

Ulens: ‘De socialistische partijen zijn het inhoudelijk met ons eens, maar ze moeten dat regeerakkoord respecteren. Wij gaan hen nog eens duidelijk maken dat ze dat beter niet kunnen doen. Je kunt beter een structurele oplossing uitwerken in plaats van met een surrogaat te komen zoals de coronapremie van 500 euro. We waren daar niet gelukkig mee, al hebben we er natuurlijk wel voor gevochten tijdens de onderhandelingen.’

Vooruit stuurt aan op creatieve oplossingen. Zo zou je de indexering kunnen inperken voor de hogere lonen. 3,5 procent op 2.000 euro of op 7.000 euro maakt een serieus verschil voor bedrijven. Zeker de hoogste lonen krijgen meer terug dan de inflatie hen kost.

Ulens: ‘Als grote lonen hun inkomen niet zien meestijgen, gaan ze zich nog meer afvragen waarom ze zoveel bijdragen betalen voor de sociale zekerheid. En dan gaan ze op zoek naar andere oplossingen. Werkgevers betalen werknemers voor 6 miljard uit via alternatieve verloningsvormen. Denk aan de bedrijfswagens en ecocheques. Soms wordt daar belasting op betaald, maar nooit socialezekerheidsbijdragen. Als je daar de normale tarieven op zou toepassen, kom je aan potentiële inkomsten van 2,6 miljard euro.’

Als de lonen te snel stijgen, ontstaat de verleiding mensen niet te vervangen. De werkdruk stijgt verder en nog meer mensen kunnen het soms al helse ritme niet aan.

Ulens: ‘Bedrijven maken nog altijd mooie winsten. In plaats van die uit te keren aan de aandeelhouders zouden ze daarmee ook kunnen investeren in bijvoorbeeld technologische innovatie en opleidingen om zo de productiviteit te verhogen. Of zelfs in arbeidsduurvermindering, om het personeel zo meer ademruimte te geven.’

Zou uw eerste bekommernis niet moeten zijn dat te weinig mensen aan de slag zijn? Wordt het niet hoog tijd dat de sociale partners zich daar eens over buigen? Een akkoord daarover zou een sterk signaal zijn.