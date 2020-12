ABVV-voorzitter dient klacht in tegen Bouchez

Bodson en zestien andere vakbondsleden werden op 23 november veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen voor opzettelijke belemmering van het verkeer door de rechtbank van Luik. Tijdens een stakingsdag in 2015 blokkeerden ze de E40 ter hoogte van Cheratte.

In de nasleep van de uitspraak had Bouchez op sociale media meegegeven dat de blokkade had geleid tot de dood van een patiënt wiens chirurg niet op tijd arriveerde voor de operatie wegens de file op de snelweg. Justitie stelde echter geen verband vast tussen de dood van de vrouw en de vakbondsactie.