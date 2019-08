ACV juicht toe dat Belgen niet flexibel zijn

'Nacht- en ploegenwerk is zeer belastend voor de gezondheid’, reageert de christelijke vakbond ACV op cijfers van het Steunpunt Werk over flexibiliteit van werknemers.

Belgische werknemers werken minder ’s avonds, ’s nachts en in het weekend dan werknemers in de meeste andere Europese landen. Dat blijkt uit de recentste cijfers, voor 2018, van het Steunpunt Werk. ‘Goed nieuws, want nacht- en ploegenwerk is zeer belastend voor de gezondheid’, reageert de christelijke vakbond ACV.