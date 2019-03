ACV keurt loonakkoord goed

De drie vakbonden spreken zich dinsdagvoormiddag uit over het loonakkoord dat de leiding van de bonden eind februari met de werkgeversorganisaties heeft gesloten. De bonden consulteerden de voorbije maand hun achterban en de resultaten daarvan worden samengelegd.

De achterban van het ACV, de grootste vakbond van het land, heeft haar fiat voor het akkoord gegeven. 65 procent van de stemgerechtigden schaarde zich achter het compromis dat voorzitter Marc Leemans onderhandelde. Het is nu wachten op een beslissing van het socialistische ABVV en de liberale ACLVB. Naar verwachting schiet het ABVV het akkoord af.

In het loonakkoord spraken de bonden en de werkgevers af dat de lonen dit en volgend jaar maximaal met 1,1 procent boven op de index kunnen stijgen. Er was ook een akkoord over de verdeling van het budget voor de uitkeringen en de pensioenen, net zoals over enkele versoepelingen van het brugpensioen en de landingsbanen waarmee 55-plussers minder kunnen gaan werken met de hulp van een uitkering.

Regering aan zet?

Als de drie vakbonden het akkoord goedkeuren, kunnen de meeste maatregelen uit het loonakkoord zonder inmenging van de regering van kracht gaan. De werkgeversorganisaties zetten het licht immers eerder al op groen. Als een of meerdere vakbonden het akkoord afschieten, komt de regering-Michel aan zet.

In dat geval moet de federale regering uitmaken welke delen van het akkoord ze uitvoert. Haar bewegingsruimte is evenwel beperkt doordat ze na het vertrek van de N-VA ontslagnemend is en niet langer over een meerderheid in de Kamer beschikt.