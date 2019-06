ACV richt vakbond op voor zelfstandigen zonder personeel

'We willen namens hen ook collectief onderhandelen met de klant/werkgever op het niveau van de onderneming, de hele sector en op nationaal niveau', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans dinsdag in het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

Ons land telt 430.000 zelfstandigen in hoofdberoep zonder personeel, 120.000 zelfstandigen in bijberoep zonder personeel en 250.000 bijklussers. Het gaat om intellectuele en creatieve beroepen in de IT, journalistiek en vertaalsector, in transport en koerierdiensten, de horeca, de bouw enzovoort.