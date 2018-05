ACV-voorzitter Leemans wil algemene sociale bijdrage

Naar aanleiding van Rerum Novarum pleitte ACV-voorzitter Marc Leemans in Het Nieuwsblad voor een ' algemene sociale bijdrage '. Het plan is om niet alleen werkgevers en werknemers te laten betalen, maar ook zelfstandigen, beleggers en verhuurders.

Leemans hekelt meteen dat de regering-Michel in de sociale zekerheid snijdt en 'riante cadeaus' geeft aan de grote vermogens. 'Als wij het sociaal-economische beleid van de regering bekijken, is dat niet positief. Men heeft met de indexsprong enkel solidariteit aan gewone mensen gevraagd en de rijken en werkgevers een vrijgeleide gegeven.'

Snertjobs

Dat de regering-Michel heel wat jobs heeft gecreëerd, vindt Leemans al evenmin overtuigend. Hij wijst erop dat er banen in het leven zijn geroepen, zoals de flexi-jobs, waarop geen sociale bijdragen betaald moeten worden. 'Ze moeten stoppen met die systemen in te voeren: ze ondergraven de sociale zekerheid. Straks moeten de mensen voor alles zelf opdraaien.'

Op sociale media ging Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten in de contramine met Leemans. Rutten somde de verdiensten van de federale regering op, zoals de extra jobcreatie en belastingverlagingen, die volgens haar te danken waren aan het 'blauwe' beleid van de coalitie. Maar de vakbondstopman was niet overtuigd. Hij had het over 'snertjobs', 'meer ongelijkheid en sociale onzekerheid' en een 'blauweplekkenbeleid'.