ACV wil boetes voor bedrijven die te weinig doen tegen burn-outs

Het aantal langdurig zieke werknemers door stress en burn-out is in enkele jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het ACV opvroeg bij het RIZIV. De vakbond wil boetes voor bedrijven waar geen beterschap komt.

Het RIZIV registreert sinds 2017 in detail met welke problemen langdurig zieke werknemers kampen. Uit de cijfers die de vakbond ACV opvroeg blijkt dat er in juni 2020 10.597 zieke werknemers waren van wie de langdurige afwezigheid toegeschreven kan worden aan psychosociale problemen, vooral stress en burn-out.

Het aantal werknemers die thuis zitten met psychosociale problemen is sinds eind 2017 gestegen met 155 procent.

Dat is een stijging van 155 procent tegenover eind 2017 (4.163). Voor burn-out is de stijging groter: van 3.713 eind 2017 naar 9.708 in juni 2020. Een stijging van 162 procent.