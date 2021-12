Aanpak van fiscale fraude zet Vivaldi onder hoogspanning

De aanpak van fiscale fraude, die geen topprioriteit meer dreigde te zijn in het Nationaal Veiligheidsplan voor de politie, zet de regering-De Croo onder hoogspanning. Achter de schermen wordt het veiligheidsplan bijgestuurd om de plooien glad te strijken.

Dat het Nationaal Veiligheidsplan voor de politie Vivaldi blijft verdelen, bleek donderdag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. Zes van de tien tussenkomsten over de kwestie kwamen van parlementsleden van de meerderheid.

De essentie De Tijd onthulde dinsdag de inhoud van het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, dat voor alle politiediensten de prioriteiten bepaalt.

Toen bleek dat fiscale fraude niet prijkte bij de zeven fenomenen die een 'bijzondere aandacht' krijgen, vonden de socialisten en de groenen in de regering-De Croo dat onaanvaardbaar.

Hoewel het thema donderdag tot discussie leidde in de Kamer, worden de teksten van het plan volop aangepast om iedereen tevreden te stellen. Op 1 januari moet het plan al van kracht zijn.

De CD&V-ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën, Annelies Verlinden en Vincent Van Peteghem, beloofden dat de strijd tegen de fiscale fraude voor hen ‘een topprioriteit was, is en blijft’. Terwijl Van Peteghem opsomde wat hij al verwezenlijkte om die strijd op te voeren, poneerde Verlinden dat het oorspronkelijke ontwerp van het Nationaal Veiligheidsplan daar geen afbreuk aan deed.

Dat plan bepaalt wat vier jaar lang de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsthema’s zijn voor alle politiediensten in ons land. Op 1 januari wordt het nieuwe plan voor 2022 tot 2025 van kracht. Het document, opgesteld door de federale politie in samenspraak met de lokale politie, zat in de laatste fase voor de goedkeuring, tot dinsdag in De Tijd bekend raakte dat fiscale fraude geen van de zeven fenomenen was die een ‘bijzondere aandacht’ krijgen van de politie.

Dat zette de Vivaldi-coalitie meteen onder druk. De socialisten en de groenen spraken hun afkeuring uit, terwijl Open VLD begreep dat de politie nu eenmaal prioriteiten moet stellen.

Achter de schermen zijn sinds de heisa losbarstte meerdere bijeenkomsten van een interkabinettenwerkgroep gehouden om een uitweg te zoeken uit de impasse, blijkt intussen. Donderdagavond was te horen dat nog bijeenkomsten volgen en dat de teksten van het Nationaal Veiligheidsplan toch worden aangepast.

Daardoor kan de geplande presentatie van het plan aan de deelstaten in de Interministeriële Conferentie vrijdag niet doorgaan, tot de teksten zijn afgeklopt in de regering-De Croo. Het kabinet-Verlinden bevestigt dat een nieuwe datum, op korte termijn, wordt geprikt voor de Interministeriële Conferentie.

In de wandelgangen van de Kamer, bij 'Villa Politica', had Verlinden donderdagnamiddag al gezegd dat ze bereid was de tekst nog te ‘verduidelijken en verhelderen’. Niettemin wees ze erop dat ‘veel andere ministers ook betrokken waren bij de opmaak van het plan’.

'Semantische discussie'

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten benadrukte tijdens het debat in de plenaire al dat meerdere departementen aan de besprekingen hadden deelgenomen. Maar ook hij suste dat CD&V bereid is de tekst aan te passen, al deed hij de kwestie af als een ‘semantische discussie’.

Coalitiepartner Vooruit ontkende dat het alleen om semantiek zou gaan. Joris Vandenbroucke: ‘De ministers citeren veelvuldig uit het regeerakkoord en de belofte om fiscale fraude keihard aan te pakken. Die belofte vraagt veel meer dan alleen mooie woorden in beleidsnota’s, maar ook actie. Dus ja, mevrouw de minister, voor Vooruit maakt het absoluut wel uit waar die belofte staat in het Nationaal Veiligheidsplan.’