Aanslagen Parijs: twee nieuwe verdachten opgepakt in België

Dat meldden de kranten van Mediahuis en Sudpresse vrijdag en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Eén van de twee, Ayoub Bazarouj, was eerder al opgepakt in hetzelfde dossier maar door de kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten . Hij werd woensdag opnieuw onder aanhoudingsbevel geplaatst. De tweede verdachte, Soufiane Al Aroub (26), werd in verdenking gesteld maar vrijgelaten onder voorwaarden.

Ayoub Bazarouj werd op 30 december 2015 al een eerste maal opgepakt. Enkele weken voordien, op 16 november 2015, was de federale politie al met de grote middelen binnengevallen in zijn woning in de Delaunoystraat in Molenbeek, op zoek waar de voortvluchtige Salah Abdeslam. Het federaal parket had toen sterke aanwijzingen dat Abdeslam in die woning kon zijn of kon geweest zijn maar de man werd er uiteindelijk niet aangetroffen.