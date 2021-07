Aantal Belgen met buitenlandse rekening daalt voor het eerst in jaren

Het aantal gezinnen dat over een buitenlandse rekening of verzekering beschikt, is voor het eerst gedaald, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

Belgen zijn verplicht om in hun belastingaangifte aan te kruisen of ze over een buitenlandse rekening of verzekering beschikken. De voorbije jaren zat dat aantal in de lift. Via de internationale gegevensuitwisseling kreeg de Belgische fiscus de voorbije jaren de namen doorgespeeld van de Belgen die in het buitenland een bankrekening of verzekering hadden afgesloten. Wie ‘vergat’ dat in zijn belastingaangifte te melden, ontving van de fiscus een brief om dat recht te zetten. Het aantal gezinnen dat het vakje voor buitenlandse rekeningen aankruiste, verdubbelde op die manier tussen 2016 en 2019 tot meer dan 325.000.

Maar die trend lijkt nu gekeerd. In de belastingaangifte van 2020, die slaat op het inkomstenjaar 2019, gaven 319.300 gezinnen aan over een buitenlandse rekening te beschikken. Dat zijn 6.100 gezinnen of 2 procent minder dan in de belastingaangifte van 2019. Het aantal gezinnen met een buitenlandse verzekering daalde met 6,6 procent tot 69.821.

Niet gebruikt

‘We veronderstellen dat verschillende belastingplichtigen een rekening in het buitenland aanhielden zonder het te weten of zonder ze te gebruiken. De rekening kan dateren van een vakantie of als student in het buitenland. Via een brief van de fiscus werden ze herinnerd aan het bestaan van de rekening, waardoor verschillende belastingplichtigen mogelijk de rekening hebben opgezegd’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën.

6,6 PROCENT Het aantal Belgen dat over een buitenlandse verzekering beschikt, daalde in 2019 met 6,6 procent tot 69.821.

Fiscaal advocaten bevestigen dat ze schrappingen hebben gezien. ‘Verschillende Belgen hebben in 2019 beslist hun buitenlandse rekeningen of levensverzekeringen te repatriëren naar België. Als het om zwarte kapitalen ging uiteraard na een fiscale regularisatie’, zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat van Bloom.