Aantal Belgische corona-overlijdens nadert nul

Van de 74 nieuwe gevallen waren er 56 (76%) gemeld in Vlaanderen, 11 (15%) in Wallonië, en 7 (9%) in Brussel. Eén dag eerder waren er nog 128 besmettingen.

De twee sterfgevallen vielen allebei te betreuren in Vlaanderen. In de ziekenhuizen werden voor de tweede dag op rij 20 nieuwe patiënten opgenomen, 42 mensen verlieten het ziekenhuis. In de ziekenhuizen verbetert de situatie traag maar zeker: 308 bedden zijn bezet door Covid-19-patiënten, van wie 50 op intensieve zorg. De dag ervoor ging het om 340 bedden, waarvan 55 op intensieve zorg.



Tot nu toe werden in totaal 60.550 bevestigde gevallen gemeld in ons land, waarvan 34.098 gevallen in Vlaanderen, 19.142 in Wallonië en 6.256 in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1.054 gevallen.