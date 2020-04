Aantal Covid-19-patiënten in ziekenhuizen zakt maar niet

Nieuwe telling coronatests

In de dagelijkse rapportering zullen flink meer afgenomen coronatests gemeld worden. Dat meldt de Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht. Sciensano zal voortaan de tests mee opnemen uit het nationale labonetwerk van privébedrijven. Dat is mee opgezet door minister Philippe De Backer (Open VLD), de 'coronamateriaalman' van de federale regering. Er is wat verwarring ontstaan over het aantal tests. De Backer liet deze week in De Tijd verstaan dat het aantal tests afgelopen week schommelde tussen 10.000 en 15.000. Ter herinnering: het streefdoel na 4 mei, wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden, is 25.000 per dag.

Die 10.000 à 15.000 is totaal niet wat Sciensano rapporteert. Een overzicht van de afgelopen week: 6.520, 6.162, 6.000, 8.396, 9.401, 8.266, 4.290, 5.214. Navraag leert dat Sciensano alleen het aantal unieke personen telt op wie getest is. Maar die kunnen meerdere keren getest zijn. Plus: Sciensano telde alleen de tests uit de klassieke netwerken van klinische labo's en de ziekenhuizen, aangevuld met het testproject in de rusthuizen. Daar gaat het aantal tests stilaan richting 100.000. De Backer telde er dus ook nog tests uit een ander netwerk bij. Sciensano zal dat nu in zijn rapportering stroomlijnen.