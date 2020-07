Aantal besmettingen blijft fors stijgen

Er komt in Antwerpen een initiatief om het lokaal contactonderzoek te versnellen.

Het aantal besmettingen lag in de voorbije week 46 procent hoger dan in de week voordien. In Antwerpen gaat huisartsen en vrijwilligers zelf contacttracing opstarten.

In de periode van 8 tot 14 juli waren er gemiddeld 127,4 besmettingen per dag, meldt het wetenschappelijk instituut Sciencano. Het is de tiende dag op rij dat ze stijgen.

Volgens Sciensano waren er op de laatste dag 261 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds mei. Er wordt van uitgegaan dat het cijfer nog verder omhoog gaat. Het aantal is nu beduidend meer dan de magische 'veiligheidsgrens' van 100 die werd genoemd door virologen.

Ziekenhuizen

De ziekenuizen worden wel nog niet geconfronteerd met een fors stijgende instroom. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames vertoont slechts een lichte toename, tot gemiddeld 10,3 per dag. De noodplannen liggen klaar maar er wordt gehoopt dat die niet meteen nodig zijn. Het personeel kan vakantie goed gebruiken.

Het aantal overlijdens blijft vrij stabiel (2,4 per dag). Het instituut meldt vijf nieuwe overlijdens. Precies 9.800 zijn nu overleden door Covad-19.

Tot nu toe hebben 63.499 personen in België positief getest voor Cova-19.

Contactonderzoek

Er is steeds meer ongerustheid omdat de contacttracing nog steeds niet op punt staat nu er rekening moet worden gehouden met een tweede golf op korte termijn.

Een degelijk werkende contacttracing is cruciaal om de opmars van het virus tijdig te stoppen.

Antwerpen

In het Antwerpse district Borgerhout en de wijk Antwerpen Noord gaan huisartsen en vrijwilligers met een medische achtergrond volgende week onder Vlaamse supervisie van start met lokale contact tracing bij patiënten die positieftesten op het coronavirus.

Het is de bedoeling dat huisartsen van personen die positief testen op het virus met hen eengesprek aangaan over zaken als hun contacten en hun werk. Cathy Berx Gouverneur Antwerpen

Het idee lag al op tafel bij de provinciale crisiscel en de snelle stijging van de besmettingscijfers brengt de initiatiefnemers ertoe om het zo vlug mogelijk op te starten.

'Het is de bedoeling dat huisartsen van personen die positief testen op het virus met hen eengesprek aangaan over zaken als hun contacten en hun werk', zegt Antwerps gouverneur Cathy Bercx.

Pas als dat om welke reden dan ook niet lukt,wordt er doorgeschakeld naar case managers die een uitvoerig gesprek proberen aangaan om onder meer de bron vanbesmetting te achterhalen.

Het lokale contactonderzoek zou niet alleen fijnmazigere resultaten opleveren, het kan volgens Berx ook sneller gaan omdat er minder procedures moeten worden gevolgd.