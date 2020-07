Aantal besmettingen in Belgische blijft stijgen

Het gemiddelde dagelijkse aantal besmettingen met Covid-19 is in de voorbije week opnieuw met 2 procent gestegen, tot 87,9. Dat blijkt zondag uit de gegevens van Sciensano. België telt nu 62.606 bevestigde gevallen sinds het begin van de crisis, 137 meer dan het totaal dat zaterdag werd gecommuniceerd.

Het aantal besmettingen stijgt al een paar dagen, en dat is ook het geval voor de periode van 2 tot 8 juli, de meest recente reeks waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Daarin lag het gemiddelde op 87,9 per dag.

De afgelopen twee weken waren er gemiddeld 10,6 gevallen per 100.000 inwoners.