Aantal gewerkte uren in augustus 3,7 procent lager dan in 2019

In augustus daalde het aantal gewerkte uren in België met 3,71 procent in vergelijking met augustus 2019. Dat blijkt donderdag uit de nieuwe Barometer van sociaal secretariaat Partena Professional.

In de maanden april (-22,76 procent) en mei (-16,46 procent) werden historisch lage cijfers opgetekend op het vlak van aantal gewerkte uren, maar in de zomermaanden zagen heel wat sectoren hun activiteiten opnieuw uitbreiden. In augustus zagen sommige sectoren hun aantal gewerkte uren zelfs stijgen tegenover augustus 2019. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de sector van de uitzendarbeid (+12,6 procent) en die van de gezondheidszorg (+4,8 procent). Ook de sectoren van de woonzorgcentra (-3,6 procent) en de kleinhandel (-1,2 procent) zitten dicht bij een herstel.

Zwaarst getroffen sectoren

Omgekeerd ondervinden de sectoren die het zwaarst getroffen werden door de coronacrisis nog steeds enorme moeilijkheden om terug te keren naar het aantal gewerkte uren van voor de crisis: toerisme is het zwaarst getroffen (-56 procent gewerkte uren in augustus), terwijl ook hotels (-54 procent), cafés en restaurants (-24,4 procent), bioscopen, theater en evenementen (-12,2 procent), kappers (-19,8 procent) en de bouw (-5,6 procent) nog steeds in het slop zitten.