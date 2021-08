Aantal vacatures voor leraren stijgt met twee derde

De Vlaamse scholen zoeken nog 1.900 leraren om in september te kunnen starten. Het lerarentekort in het secundair en basisonderwijs was voor het begin van het nieuwe schooljaar nog nooit zo groot.

De twee Vlaamse onderwijskoepels zijn het stilaan gewend dat directeurs klagen over vacatures die ze niet ingevuld krijgen. Maar dit jaar komen die klachten uitzonderlijk vroeg. De VDAB registreerde eind juli nog 1.274 openstaande vol- en deeltijdse vacatures in het secundair onderwijs. Dat is een stijging van 69 procent tegenover het precoronajaar 2019. Het kleuter- en lager onderwijs zocht eind juli nog 628 leerkrachten, een stijging van 62 procent. Het aantal aangeboden vacatures in juni en juli is in 2021 zelfs verdubbeld.

De VDAB-cijfers zijn wellicht een onderschatting van het echte aantal vacatures. Niet alle scholen registreren vacante uren bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst. Ondanks die vertekening tonen de cijfers een zorgwekkende evolutie. ‘Het probleem is groter dan ooit’, zei de directeur-generaal van het katholiek onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve in een interview op Kanaal Z. ‘Ik denk dat dit het grote probleem wordt van het komende schooljaar en de komende schooljaren.’

Ook het Gemeenschapsonderwijs (GO) merkt dat scholen elk jaar vroeger met openstaande vacatures worstelen. ‘Vroeger was dat iets voor in de loop van het schooljaar. Dan hoorden we dat scholen geen vervanger vonden voor een bepaald vak. Nu beginnen de problemen nog voor het jaar gestart is’, zegt GO-woordvoerster Nathalie Jennes.

Probleemvakken

De tekorten in het secundair onderwijs zitten bij de klassieke probleemvakken wiskunde, Frans en Nederlands. Het probleem is vooral groot in Gent, Antwerpen en Brussel. In landelijke regio’s zijn vraag en aanbod beter in evenwicht.

In het lager onderwijs ziet de VDAB dat het tekort in de grote steden uitbreidt naar de stadsrand. ‘Het tekort is zo groot dat directeurs zich almaar vaker genoodzaakt zien om kleuteronderwijzers in te zetten in het lager’, zegt Joke Van Bommel van de VDAB.

Door de onzekere carrièrestart zien we jongeren vaak afhaken en ingaan op andere kansen. Joke Van Bommel VDAB

Het lerarentekort is ontstaan omdat de uitstroom al jaren groter is dan de instroom. Een grote groep leraars gaat met pensioen en moet worden vervangen. Daarnaast blijft het voor scholen moeilijk jonge leraren te houden. ‘Door de onzekere carrièrestart zien we jongeren vaak afhaken en ingaan op andere kansen’, zegt Van Bommel.

Masterdiploma

Dat speelt zeker bij leerkrachten in het lager onderwijs met een masterdiploma, wier loon niet stijgt ondanks hun hogere diploma. Zij kunnen meer verdienen in de privésector. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil dat veranderen. ‘Zo kunnen we vissen in een grotere vijver om uit te rekruteren. Andere expertises en competenties in het basisonderwijs zouden de onderwijskwaliteit verhogen’, zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez. De politiek vreest dat zo'n maatregel leerkrachten uit het secundair zal wegtrekken naar het basisonderwijs. 'Wat heb je dan gewonnen?', vraagt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.