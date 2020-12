Aantal vastgoedschenkingen opnieuw in de lift

Na een forse daling in de eerste jaarhelft door corona zit het aantal vastgoedschenkingen al iets boven het niveau van vorig jaar.

Tijdens de eerste coronagolf zakte het aantal schenkingen van vastgoed spectaculair. In april was de daling het opvallendst: -56 procent in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië zakte het aantal vastgoedschenkingen zelfs met meer dan 70 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

‘Vanaf juni is het aantal vastgoedschenkingen in België sterk gestegen in vergelijking met vorig jaar. Er is duidelijk sprake van een inhaalbeweging’, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. In de periode van 1 januari tot 30 november 2020 bleef het aantal schenkingen van vastgoed in ons land zo goed als stabiel in vergelijking met dezelfde periode in 2019 (+ 0,3 procent). De meeste vastgoedschenkingen gebeuren nog altijd in Vlaanderen. In de eerste elf maanden van het jaar stabiliseerde het aantal schenkingen er (+ 0,2 procent). In Brussel en Wallonië was er een stijging van respectievelijk 7,7 en 6,5 procent.

Successieplanning

De coronacrisis is zo confronterend dat Belgen meer over successieplanning nadenken en tot actie overgaan. Bart van Opstal Woordvoerder Notaris.be

Volgens de notarissen zijn Belgen almaar meer in de weer met successieplanning. ‘De coronacrisis is zo confronterend dat we daar meer over nadenken en tot actie overgaan. Bijvoorbeeld door al vastgoed te schenken aan de kinderen, een manier om hen financieel te steunen’, zegt Van Opstal.