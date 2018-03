Aantal verkeersdoden daalt niet snel genoeg

Het aantal verkeersdoden in België is vorig jaar opnieuw gedaald, maar volgens het verkeersinstituut VIAS wordt het heel moeilijk om de doelstelling van maximaal 420 doden tegen 2020 te halen.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) hoopt er via verhoogde controles nog 'zo dicht mogelijk' bij te geraken. Vlaanderen boekt de jongste jaren sneller vooruitgang dan Wallonië.

Vorig jaar zijn in België 483 mensen ter plekke omgekomen in het verkeer. Als daar de slachtoffers bijgeteld worden die tot 30 dagen na een ongeval aan hun verwondingen bezwijken, komt VIAS aan 620 verkeersdoden. Dat zijn er 17 minder dan in 2016, maar de doelstelling van 420 verkeersdoden tegen 2020 is nog erg ver af. Die doelstelling werd in 2011 gelanceerd en staat ook in het regeerakkoord van de regering-Michel.

Heeft de overheid dan te weinig inspanningen geleverd? 'Er is zeker niet te weinig gedaan', zegt de woordvoerder van Bellot, Jasper Pillen. 'We hebben onlangs een uitgebreid pakket maatregelen goedgekeurd die binnenkort in voege treden, met onder meer strengere straffen voor recidivisten en voor alcohol achter het stuur. Er is een positieve tendens en we gaan niet op onze lauweren rusten.'

Killers

Ook VIAS, het vroegere BIVV, wijst de politiek niet met de vinger. 'Er spelen te veel factoren een rol om één schuldige aan te duiden', zegt woordvoerder Stef Willems. 'Dit gaat niet enkel over beleid, maar ook ons gedrag speelt een rol. Het is sowieso goed nieuws dat het aantal doden blijft dalen, wat niet in alle landen het geval is.' Willems erkent dat heel wat maatregelen werden genomen. 'De focus ligt duidelijk op de killers: alcohol en snelheid.'

Er zijn echter grote regionale verschillen. Zo stagneert het aantal doden in Wallonië sinds 2014. Met 305 doden binnen 30 dagen na een ongeval zit Wallonië ver van zijn objectief van 200 tegen 2020. Vlaanderen kende wel een daling de jongste jaren: vorig jaar waren er 290 doden, met dezelfde doelstelling van maximaal 200 doden tegen 2020. In Wallonië baren vooral de zware ongevallen met auto's zorgen. De dodentol bij de auto-ongevallen ligt er bijna dubbel zo hoog als in Vlaanderen.

Onprettig

De regionale verschillen zijn ook het kabinet-Bellot niet ontgaan. 'Iedereen moet binnen de bevoegdheden die hij of zij sinds de zesde staatshervorming heeft, zijn verantwoordelijkheid nemen', zegt Pillen. 'Mochten Brussel en Wallonië dezelfde beweging hebben ingezet als Vlaanderen, dan zou het wel mogelijk zijn om de doelstelling te halen.'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) hoopt op zijn beurt dat de Vlamingen beseffen dat 'onprettige maatregelen' levens kunnen redden. 'Het is niet mijn doel om altijd maar onprettige maatregelen te nemen, zoals extra controles en extra camera's. Het is wel mijn doel om met die onprettige maatregelen resultaten te boeken', zegt hij. Weyts zal de Vlaamse cijfers en maatregelen verder toelichten op een Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Gent.

Gewonden