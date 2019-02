Aartsbisdom heeft 19 miljoen euro aan opgestapelde verliezen

Het aartsbisdom Mechelen heeft de voorbije jaren voor ruim 19,5 miljoen euro verliezen opgestapeld. Stijgende personeelskosten en dalende giften spelen de vzw parten.

Het zenuwcentrum van de Belgische kerk, het aartsbisdom Mechelen, bestaat sinds 1559. Het heeft sinds 1921 het statuut van een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. De huidige vzw Aartsbisdom Mechelen-Brussel is opgericht in 1963, nadat het bisdom Antwerpen zijn eigen vzw had gekregen. Zoals de naam al verraadt, bestrijkt de vzw niet alleen een deel van het arrondissement Mechelen, maar ook van Vlaams- en Waals-Brabant.

De vzw van het aartsbisdom kampt met een berg overgedragen verliezen. Die is al opgelopen tot ruim 19,5 miljoen euro. In 2007 lag dat bedrag nog bijna tien keer lager. Al jaren slaagt het aartsbisdom er niet in uit de rode cijfers te blijven. In 2016 was het ‘bedrijfsresultaat’ positief, maar alle andere jaren sinds 2007 waren er operationele verliezen van 1,4 tot ruim 4,7 miljoen euro.

Testament

Het aartsbisdom krijgt jaarlijks zo’n 6 à 7 miljoen euro aan schenkingen, maar steeds minder mensen nemen het aartsbisdom op in hun testament. In 2017 slonk het bedrag uit ‘legaten’ tot een luttele 693 euro. Het aartsbisdom heeft gelukkig nog zo’n 15 miljoen euro die het ‘voorzichtig’ in (ethische) fondsen kan beleggen. Maar alleen in 2015 en 2016 konden die andere opbrengsten het boekjaar nog positief doen afsluiten.

Het is elk jaar een uitdaging de kosten te dekken. Maar ik ben niet bezorgd. Patrick Du Bois Gedelegeerd bestuurder vzw Aartsbisdom Mechelen

‘Het is inderdaad elk jaar een uitdaging om onze kosten te dekken. We zijn zeer afhankelijk van de vrijgevigheid van de gelovigen, terwijl de opbrengsten uit de omhalingen dalen’, vertelt Patrick Du Bois, de gedelegeerd bestuurder van de vzw.

‘We kunnen ook minder een beroep doen op priesters en mensen die de staat bezoldigt. We moeten dus meer leken inschakelen, waardoor onze personeelskosten stijgen.’ De 106 leken die voor het aartsbisdom werken, kosten al 4 miljoen euro. Tien jaar geleden was dat nog 1 miljoen euro minder.

Vzw's voor scholen

‘Een vzw is niet bedoeld om winst te maken’, stelt de woordvoerder van het bisdom, Geert De Kerpel. Maar de vzw’s van de andere bisdommen ogen financieel veel gezonder, met overgedragen winsten. Het bisdom van Antwerpen boekte in zijn jongste jaarrekening zelfs 3,3 miljoen euro winst.

‘Maar onze vzw is anders gestructureerd’, zegt Du Bois. ‘Het aartsbisdom heeft aparte vzw’s voor zijn scholen en die vzw’s hebben gunstiger cijfers. Andere bisdommen hebben die scholen ondergebracht in hun eigen vzw.’

Er zijn inderdaad nog twaalf vzw’s verbonden aan de vzw van het aartsbisdom. Enkele vzw’s voor ‘diocesane solidariteit’ fungeren als een interne bank, waar kerkelijke instellingen terechtkunnen voor gunstige leningen en deposito’s. Het gros van die vzw’s geeft echter geen jaarrekeningen vrij.

Beleggingen

De vzw Nagedachtenis kardinaal Mercier financiert dan weer allerlei ‘pastorale activiteiten’ en kan bogen op liefst 84 miljoen euro aan beleggingen. De opbrengsten daarvan dekken wel ruimschoots de kosten van die vzw. ‘Je moet de cijfers in onze jaarrekening dus met een korrel zout nemen’, nuanceert Du Bois.

De Kerk werkt voor de eeuwigheid.