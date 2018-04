Abdeslam krijgt 20 jaar voor terroristische moordpoging op agenten

Ook zijn kompaan Sofien Ayari is schuldig aan een moordpoging op agenten in een terroristische context. Zowel Ayari als Abdeslam krijgt de maximumstraf van 20 jaar.

Uit de gebruikte wapens, het aantal schoten en het feit dat er meteen geschoten werd toen de agenten de deur inbeukten, blijkt voldoende dat de daders de agenten wilden doden. Dat er geen doden gevallen zijn, is niet te wijten aan de verdachten zelf. Daardoor is zeker sprake van een poging tot doodslag.

De huiszoeking in de Driesstraat kaderde in het onderzoek naar de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Belkaïd, Abdeslam en Ayari maakten deel uit van Islamitische Staat én van de terreurcel die bij die aanslagen betrokken was en andere aanslagen voorbereidde. Volgens de rechtbank bewijzen die elementen, naast nog een reeks andere, de terreurcontext.