Acht jaar cel voor Melikan Kucam

De rechtbank veroordeelt Kucam tot acht jaar cel en een boete van 696.000 euro in de zaak rond het gesjoemel met humanitaire visa. Het openbaar ministerie had tien jaar cel, 1,9 miljoen euro boete en een levenslange ontzetting uit de politieke rechten gevraagd wegens mensensmokkel, passieve omkoping en deelname aan een criminele organisatie.

Het is zonder twijfel bewezen dat Kucam zich riant liet betalen

De rechtbank acht het bewezen dat Kucam honderdduizenden euro's verdiende aan een humanitaire reddingsoperatie voor Assyrische christenen uit het oorlogsgebied in Syrië en Irak toen hij nog in de gemeenteraad van Mechelen zat. 'Het is zonder twijfel bewezen dat hij zich riant liet betalen', klonk het dinsdag.