Achterban duwt ABVV-voorzitter naar uitgang

Het is zo goed als zeker dat Robert Vertenueil opstapt als voorzitter van het ABVV. De directe aanleiding is een interview met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, de achterliggende oorzaak is zijn eigengereide optreden.

De Waalse vakcentrales van het ABVV hebben maandag het vertrouwen opgezegd in voorzitter Robert Vertenueil. Daardoor wordt zijn positie binnen de socialistische vakbond onhoudbaar. Het federaal bureau, waarin zowel de Vlaamse, Brusselse als Waalse vakbondstoppers zetelen, buigt zich dinsdag over de stellingname van de Waalse centrales en beslist of de 55-jarige syndicalist ontslag moet nemen. Het federaal bureau kan bijna niet anders dan de motie van wantrouwen volgen.

Vertenueil kwam vorige woensdag onder vuur te liggen na een dubbelinterview dat hij vorige week met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaf. Daarin pleitten beiden voor een nieuw sociaal pact. Onaanvaardbaar, vindt de Waalse ABVV-achterban. Velen beschouwen de Franstalige liberalen van Bouchez, die ze de afgelopen vijf jaar hebben bestreden omdat de partij met de N-VA regeerde, als de verdedigers van de werkgevers. Het 'amicale' interview wordt beschouwd als 'verraad' aan de vakbondswaarden.

Invloed PTB

Op het ABVV-hoofdkwartier aan de Brusselse Hoogstraat werd donderdag nog geprobeerd het brandje te blussen. In een persbericht werd Bouchez afgeschilderd als de 'waterdrager van het patronaat'. Dat kon de gemoederen bij het Waalse ABVV, waarin de invloed van de extreemlinkse PTB steeds zichtbaarder wordt, niet bedaren.

Toch is het interview slechts de aanleiding van de putsch tegen Vertenueil, die in 2018 Rudy De Leeuw opvolgde aan het hoofd van de rode vakbond. Over het ABVV wordt al eens geschamperd dat het een Mexicaans leger is. De bazen van de centrales, de zogenaamde rode baronnen, zijn er zeer machtig waardoor de manoeuvreerruimte van de voorzitter beperkt is.

Bij die rode baronnen is al enige tijd ergernis over Vertenueils eigengereide koers. Er wordt hem verweten veel te weinig te overleggen. Zo was ook het interview met Bouchez en dan zeker het pleidooi voor een nieuw sociaal pact niet doorgesproken. Dat hij zonder verpinken de ene dag A zegt en de volgende dag B wordt hem - ook aan Vlaamse zijde - niet in dank afgenomen. Dat het ABVV tijdens de crisis te onzichtbaar bleef, wordt hem ook kwalijk genomen.

Who's next?

Als Vertenueil van het toneel verdwijnt, is het uitkijken naar wie hem opvolgt. Bij het ABVV is het de gewoonte dat een Franstalige wordt opgevolgd door een Nederlandstalige. Maar wat als een voorzitter tijdens zijn mandaat vertrekt? Doet dan een Nederlandstalige of een Franstalige de rit uit? Die vraag moet de vakbondstop nog beantwoorden.

Als voor een Franstalige wordt gekozen, is Thierry Bodson de evidente opvolger. Maar Bodson, de voorman van het Waals ABVV, is een regionalist, iets wat tegen hem kan werken in een vakbond die in zijn discours uitgesproken pro-Belgisch is. Aan Vlaamse zijde zijn alle ogen gericht op Miranda Ulens, het huidige nummer twee van de vakbond. Maar zij zou intern onvoldoende steun genieten.