Achterpoortjes in betaaltermijnen gaan dicht

Bedrijven en overheidsdiensten moeten facturen van kmo's voortaan altijd binnen de 60 dagen betalen. De Kamer stemt donderdag over een wetsvoorstel van CD&V dat de achterpoortjes sluit.

In samenwerking met de dataspecialist Graydon houdt de kmo-federatie Unizo al jaren een betaalrapport bij om aan de kaak te stellen dat vooral kleine bedrijven af te rekenen krijgen met slecht betaalgedrag van de overheid en grote bedrijven. In het coronajaar 2020 werden de slechtste resultaten sinds de financiële crisis genoteerd. In het derde kwartaal van vorig jaar werden twee op de drie facturen op tijd betaald. 15 procent was zelfs 90 dagen na de vervaltermijn nog niet voldaan. ‘Door de coronacrisis staat bij vele ondernemingen het financiële water al aan de lippen. Door lakse betalingshygiëne en te lange betalingstermijnen verergeren hun kasproblemen en dreigt een domino-effect’, zeggen Kamerlid Leen Dierick (CD&V) en Unizo in koor.

Vooral in de transportsector is laattijdige betaling een van de belangrijkste oorzaken van faillissementen. Frank Socquet Juridisch adviseur Unizo

In 2020 is nochtans een wetswijziging doorgevoerd die de betalingstermijn op 60 dagen bracht als de schuldeiser een kmo is. Maar onder druk van multinationals bleven er nog te veel juridisch achterpoortjes. De verificatietermijn, bedoeld om de geleverde goederen te controleren, wordt bijvoorbeeld te vaak gebruikt om betalingstermijnen te verlengen.

Verificatietermijn

Die achterpoortjes worden nu gesloten. ‘De verificatietermijn moet voortaan deel uit maken van de maximale betalingstermijn van 60 dagen. Ze kan dus niet langer worden gebruikt om de termijn te rekken', aldus Dierick. Dat geldt ook voor de betalingstermijnen van de overheid. ‘Daarnaast moet de schuldenaar alle informatie bezorgen aan de schuldeiser die nodig is om de factuur te kunnen opmaken uiterlijk op het moment dat hij de goederen of diensten ontvangt.

Daardoor is het niet meer mogelijk om de termijn te verlengen door getreuzel met het aanleveren van stukken die nodig zijn om een factuur op te maken, zoals een inkoopnummer.’ Ook contractuele afspraken over de ontvangstdatum van een factuur worden verboden.

Unizo spreekt van een 'heel belangrijke aanpassing voor bedrijven die aan andere bedrijven en de overheid leveren'. ‘Als dit inderdaad wordt gerespecteerd, komen we al een heel eind verder.’ Maar zal het worden gerespecteerd? ‘Wij rekenen vooral op een preventief effect. Maar het zwakke punt blijft het machtsonevenwicht tussen een kmo en een belangrijke klant die niet stipt betaalt. Daartegen trek je niet zo snel naar de rechter. Een belangrijke taak is dus weggelegd voor de Economische Inspectie’, zegt Frank Socquet van Unizo.