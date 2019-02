Achtste klimaatmars in Antwerpen lokt 3.000 deelnemers

De Zweedse activiste Greta Thunberg en de bezielster van de marsen Anuna De Wever benadrukten dat ze niet van plan zijn met hun protest te stoppen.

Duizenden scholieren hebben voor de achtste donderdag op rij gespijbeld om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. Het decor was dit keer Antwerpen, waar volgens de politie 3.000 jongeren opdaagden. De organisatoren hadden het over 4.000 deelnemers.

Op de Groenplaats werden een aantal speeches gehouden. 'Onze boodschap aan de politici is: je kan blijven zagen dat we terug naar school moeten, of you can get to work', zei de bezielster achter de klimaatjongeren Anuna De Wever.

'We zullen niet stoppen'

Ook de 16-jarige Zweedse activiste Greta Thunberg nam heel even het woord, tot groot jolijt van het publiek. 'Veel te lang zijn politici en machtshebbers ermee weggekomen dat ze niets deden om de klimaatcrisis te bestrijden', zei ze. 'We garanderen dat ze daar niet meer mee wegkomen. We spijbelen omdat we ons huiswerk hebben gemaakt en zij niet. We vechten niet voor onze toekomst, maar voor ieders toekomst en we zullen niet stoppen.'

Thunberg neemt vrijdag deel aan een klimaatmars in Hamburg in Duitsland. Ze heeft schoolvakantie en heeft daarom besloten in verschillende landen mee te stappen in marsen van klimaatspijbelende jongeren.

Puberale antwoorden

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) had woensdagavond al gezegd dat hij de betogers niet zou ontvangen. 'Om het met een harde boutade te zeggen: het is niet omdat de puberteit betoogt, dat we met puberale antwoorden moeten komen', zei hij.