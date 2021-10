Actie tegen drugsmilieu: 64 mensen opgepakt, 1 miljoen euro meegenomen

Bij een grote politieoperatie tegen een criminele organisatie die cocaïne invoerde in Europa zijn dinsdag 64 personen opgepakt, zes drugslabo's ontdekt en een tiental vuurwapens, 57 auto's en 1 miljoen euro cash in beslag genomen. Dat melden het federaal parket en de federale politie.

De arrestaties gebeurden tijdens 114 huiszoekingen, die voornamelijk in Brussel, maar ook elders in België plaatsvonden. Het was de grootste politieoperatie in België sinds in maart het geën­cryp­teerde telefonienetwerk Sky ECC werd opgerold.

'Het gaat om een criminele organisatie die ervan verdacht wordt actief te zijn in de cocaïnehandel tussen Zuid-Amerika en Europa', zegt Eric Jacobs, de directeur van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel. 'Een groep criminelen, gevestigd in België, is verantwoordelijk voor de ontvangst van cocaïne, het uithalen ervan en de herverpakking in Belgische laboratoria.'

De politiediensten legden zes labo's bloot waar cocaïne die in België was ingevoerd, werd herverpakt om verspreid te worden over Europa. Ze bevonden zich in Brussel, maar ook in Vlaanderen en Wallonië. Ook tonnen producten en materialen die vermoedelijk met cocaïne geïmpregneerd zijn, werden in beslag genomen, evenals een tiental vuurwapens, 57 voertuigen, 300 kubieke meter tabak en 1 miljoen euro cash geld.' Technische apparatuur, stoorzenders, drones en voortstuwingsmotoren voor duikers zijn eveneens in beslag genomen.

In de criminele organisatie gingen aanzienlijke sommen geld om. Het onderzoek legde witwaskanalen via nationale en internationale commerciële structuren bloot, vooral naar belastingparadijzen.