Actiegroep opent nieuw offensief tegen vergunningen voor gascentrales

De actiegroep Tegengas wil via de rechtbank voorkomen dat in ons land nieuwe gascentrales gebouwd worden. 'We willen juridisch stokken in de wielen steken van die onverantwoorde regeringsbeslissing.'

Tegengas, de actiegroep die wil voorkomen dat er nieuwe gascentrales in Vlaanderen en Wallonië komen, gaat samen met de omwonenden van Seraing in beroep tegen de vergunning voor een gascentrale van Luminus. Het heeft het advocatenkantoor Equal Partners in de arm genomen, dat eerder betrokken was in de klimaatzaak.

Luminus was een van de spelers die meedongen naar subsidies om een nieuwe gascentrale te bouwen onder het CRM-subsidiemechanisme, maar zag uiteindelijk Engie Electrabel met de buit weglopen. Toch is het bedrijf van plan de centrale in Seraing alsnog te bouwen. Het gaat ervan uit dat die ook zonder subsidies rendabel is en heeft al een vergunning binnen.

De omwonenden vrezen lokale luchtvervuiling. Onze advocaten hebben daar een aantal klimaatargumenten aan toegevoegd. Ike Teuling Tegengas

Vilvoorde en Awirs

Tegengas wil daar echter niet van weten. 'We hebben ons aangesloten bij het beroepschrift van de omwonenden tegen de vergunning', zegt woordvoerster Ike Teuling. 'Ze vrezen vooral lokale luchtvervuiling. Onze advocaten hebben daar een aantal klimaatargumenten aan toegevoegd. Uit een studie van het Planbureau blijkt dat een nieuwe gascentrale de Belgische CO2-uitstoot doet stijgen in plaats van dalen. Dat is een groot contrast met wat op de klimaattop in Glasgow besproken wordt.'