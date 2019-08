Adviesraden overheid zijn niet transparant

Over zowat de helft van de adviesraden van de federale en regionale overheden is nauwelijks informatie bekend, blijkt uit een studie van de UAntwerpen.

De universiteit telt 1.137 adviesraden die federale en regionale overheidsdiensten bijstaan. Sommige daarvan zijn heel bekend en communiceren via een website of een jaarverslag, maar over andere is er helemaal geen transparantie.