Advocaat Kris Luyckx koopt vervolging af

De Tijd maakte in februari bekend dat strafpleiter Kris Luyckx verdacht werd van heling en schending van het beroepsgeheim. Hij zou een homejacker hebben geholpen een wapen te verbergen. Luyckx heeft nu een minnelijke schikking getroffen in dat onderzoek. Dat bevestigt het Brusselse parket-generaal, dat het onderzoek voerde.

Het onderzoek is een uitloper van een ander dossier, waarin Luyckx een man verdedigde die verdacht werd van een homejacking in Schelle. Toen die man gearresteerd werd, voerde de politie een huiszoeking uit. Daarbij kon ze een bepaald wapen niet aantreffen, hoewel verondersteld werd dat het in de betrokken woning lag. De moeder van die verdachte verklaarde daarop dat haar zoon via zijn advocaat, Luyckx, gevraagd had het wapen te laten verdwijnen. Luyckx heeft dat altijd met klem ontkend.