Advocaat.be naar Grondwettelijk Hof tegen vergunningendecreet van Demir

Advocaat.be, de vroegere Orde van Vlaamse Balies, stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen het Vlaams decreet van minister Demir dat het moeilijker maakt om een vergunning voor de rechtbank te betwisten. 'Dit decreet ontzegt mensen in veel gevallen een correcte toegang tot de rechter.'

Dat meldt De Standaard vrijdag. Wie vandaag een vergunning wil betwisten voor pakweg een appartementsgebouw in de buurt dat het zonlicht wegneemt, moet eerst een administratief beroep indienen bij de provinciale deputatie. Wie daar geen gelijk krijgt, kan de vergunning nog aanvechten bij een rechter van de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Door een decreet dat het Vlaamse Parlement dit voorjaar goedkeurde op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), moet u alle mogelijke argumenten al op tafel leggen bij de gemeente of ­deputatie. Bij de Raad voor vergunningsbetwistingen kan geen nieuw argumenten meer ingeroepen worden indien er 'kennelijk verzuimd' is dat al eerder in te ­zetten.