Advocaten pleiten volledig digitaal vanuit hun kot

'We gebruiken voor onze digitale zittingen de onlinetool Lifesize, waarbij iedereen op het scherm te zien is. En dat werkt heel goed', getuigt de directeur van de geschillenkamer, Hielke Hijmans.

Advocaten die volledig digitaal pleiten vanuit hun keuken of living, terwijl ook de rechters in hun 'kot' zitten. Het kan. Dat blijkt uit de eerste, volledig digitale zittingen voor de geschillenkamer van onze privacywaakhond.

Door de coronacrisis deed videoconferentie al haar intrede in de rechtbank van Mechelen. Er staat wel nog een scherm in de rechtszaal en ook de magistraten zitten nog in de zaal. Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywaakhond van ons land, gaat een stap verder en organiseert volledig digitale zittingen voor zijn ‘geschillenkamer’, die de klachten beoordeelt. Daarbij wonen zowel de leden van de geschillenkamer als de advocaten van thuis uit de zitting bij.

‘De hoorzittingen gebeuren normaal in onze gebouwen, in een vrij formele setting met aan de ene kant drie leden van de geschillenkamer en nog juristen erbij, en aan de andere kant een of twee partijen. Maar al gauw dachten we: laat ons dit digitaal organiseren', zegt Hielke Hijmans, de directeur van de geschillenkamer.

‘Eerst waren de reacties bij de advocaten nog wisselend. Maar nu stellen we de vraag niet meer: we doen het gewoon zo. De wet gaat er wel vanuit dat zo’n hoorzitting een fysieke aangelegenheid is, maar ze verbiedt niet het elektronisch te doen. We kunnen elektronisch stukken uitwisselen, alleen aangetekende brieven kunnen we niet versturen door de coronarichtlijnen.’

Zelf gekozen

‘Dit is niet van hogerhand opgelegd, we hebben dit zelf gekozen, we willen doorwerken. We gebruiken de onlinetool Lifesize, waarbij iedereen op het scherm te zien is. Dat werkt heel goed’, meent Hijmans. ‘We hebben het nu al drie keer gedaan, en er volgen nog meer zittingen de komende weken. Je ziet dat advocaten hun pleidooi houden van aan hun keukentafel. Zolang we elkaar maar goed zien. Het gebeurt wel iets formeler: ik moet het als voorzitter meer voorbereiden en je kan niet door elkaar praten. Maar je komt wel een heel eind.’

‘We deden nog heel veel op papier. Dat bouwen we nu noodgedwongen heel snel af. We moeten hier lessen uit trekken en meer elektronisch werken. Dit kan een boost geven. Onze experts zeggen dat dit ook veilig is, want zeker als Gegevensbeschermingsautoriteit moeten we dat kunnen garanderen.’

‘Ik had gedacht dat meer rechtscolleges dit zouden doen. Ik kan moeilijk zeggen of dit ook in de rechtbanken moet gebeuren. Ik zie wel dat de rechtbanken er vooral voor hebben gekozen om zaken op te schorten. Maar als dit nog lang duurt, krijgen ze daar misschien wel spijt van. Je zal toch iets moeten bedenken. We moeten de burger blijven bedienen: als die een klacht heeft, moeten we ze behandelen.’

