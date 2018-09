Afkopen studiejaren kent trage start

In de eerste negen maanden van dit jaar hebben net geen 11.000 mensen een aanvraag ingediend om studiejaren af te kopen. In ruil krijgen ze later een hoger pensioen.

Jongere mensen

Voor mensen die nog niet aan het einde van hun carrière zitten, is het afkopen van studiejaren minder interessant, zegt Janvier. ‘Voor jongere mensen is er te veel onduidelijkheid. Ze kunnen hun geld beter investeren in pensioensparen of het beleggen in plaats van het te storten in een onzekere pensioenpot. Wie pas afgestudeerd is, kan zijn studiejaren wel afkopen, maar als je dan toch een volledige loopbaan van 45 jaar werkt, is het allemaal voor niets geweest. Het is ook onmogelijk om de impact van toekomstige pensioenhervormingen te voorspellen. En misschien haal je je pensioen niet eens.’