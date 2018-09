Afrikaanse varkenspest: Ducarme laat varkens in besmette zone doden

Om de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan zal minister van Landbouw Ducarme zeer binnenkort een besluit uitvaardigen om varkens in de afgebakende, besmette zone, te euthanaseren. Dat heeft zijn kabinet zondagavond bekendgemaakt.

Tot nog toe is de Afrikaanse varkenspest alleen vastgesteld in een deel van de provincie Luxemburg bij wilde everzwijnen. 'Maar de vrees en de waarschijnlijkheid dat de varkenssector zou worden getroffen, is wel degelijk reëel. Er moet dus gehandeld worden om een economische sector te beschermen die jaarlijks 1,5 miljard euro vertegenwoordigt en bijna 15.000 rechtstreekse jobs', stelt minister Ducarme federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR).