'Afschaffen avondklok is nog niet aan de orde'

In Vlaanderen geldt de avondklok vanaf middernacht, in Wallonië en Brussel al vanaf 22 uur. Maar de roep om die avondklok af te schaffen, klinkt steeds luider. Ook in de Wetstraat. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaat in die strijd voorop. ‘We moeten de avondklok zo snel mogelijk afschaffen, het in een inperking van onze vrijheid’, benadrukte hij op De Zevende Dag. Hij noemde eerst ‘in de loop van april’ als timing. ‘Als de horeca op 1 mei open gaan, moet die avondklok afgeschaft worden, stelt hij resoluut. ‘Dus ten laatste op 1 mei’, zei hij dan.