Akkoord over lijst zware beroepen bij overheid

De vakbonden en de regering zijn het eens over een lijst met zware beroepen voor de publieke sector.

Door de hervorming van de ambtenarenpensioenen en het verhogen van de pensioenleeftijd zullen ambtenaren langer moeten werken. In ruil voor die hervormingen heeft de regering-Michel evenwel beloofd dat ambtenaren met een zwaar beroep vroeger zullen kunnen stoppen dan gewone ambtenaren.

Enkele weken geleden raakten de federale meerderheidspartijen het eens over een kader voor de erkenning van een zwaar beroep . Daarvoor wordt gekeken naar vier criteria: zwaar werk, onregelmatige uren, werk dat een veiligheidsrisico inhoudt en stress - al telt dat laatste enkel als een verzwarend criterium.

Over de details van het akkoord is voorlopig weinig bekend. Politie, leger en brandweer zouden alvast op de lijst staan. De vakbonden lichten het compromis donderdag toe op een persconferentie. Vervolgens moet de regering-Michel zich nog buigen over de deal.