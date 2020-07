Al 130 miljoen euro zwart geld aangegeven in 2020

De vierde regularisatieronde, die al sinds 2016 loopt, blijft fiscale zondaars lokken. Met 130 miljoen euro ligt het bedrag wel nog een eind van de 400 miljoen euro die in 2019 werd aangegeven, maar meer dan een derde van dat bedrag werd in december aangegeven. De eindejaarsrush had toen te maken met de stijging van de boetetarieven in 2020.