Al 188 knelpunteberoepen in Vlaanderen, een record

De lijst met knelpuntenberoepen, opgesteld door de VDAB, telt 22 nieuwkomers waaronder belastingcontroleur, patissier en leerkracht in het lager onderwijs.

Andere nieuwkomers zijn begeleider in de kinderopvang, sommelier, technoloog medische beeldvorming, hotelmedewerker, redder en winkelmedewerker. Dat maakte minister van Werk, Hilde Crevits (CD&V), vrijdag bekend.

Bij de nieuwe beroepen op de lijst was de nood aan extra personeel de voorbije jaren vaak ook al hoog. 'Bij nieuwe knelpuntberoepen spelen verschillende factoren een rol in de problematiek', luidt het.

'De vraag naar een combinatie van competenties zoals klantvriendelijkheid, het kunnen omgaan met mondige klanten en talenkennis maakt het soms moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. De kloof tussen wat de kandidaten verwachten en wat de werkgever verwacht is vaak groot en kan de vlotte invulling van vacatures bemoeilijken.'

Technicus en ICT

In totaal zijn er dit jaar 188 knelpuntberoepen, een nieuw record. 'De krapte op de arbeidsmarkt was ook nooit groter dan vandaag', zegt Crevits aan Het Laatste Nieuws. Per openstaande vacature zijn er nu gemiddeld amper vier niet-werkende werkzoekenden.