Al 2.000 verdachten ontmaskerd na kraak misdaadtelefoons

Naast tonnen cocaïne in de haven van Antwerpen heeft het gerecht ook al 32,5 miljoen euro in beslag genomen dankzij de ontcijferde Sky ECC-berichten. En dat bedrag kan nog fors toenemen volgens het federaal parket.

Door de kraak van de misdaadtelefoons van het merk Sky ECC zijn over heel België al liefst 2.000 verdachte criminelen ontmaskerd. Dat vernam De Tijd van het federaal parket, ruim een half jaar nadat de zaak is losgebarsten.

Bij het ochtendkrieken op dinsdag 9 maart voltrok zich de grootste gerechtelijke actie ooit in ons land. Zo’n 1.600 agenten voerden op meer dan 200 plaatsen huiszoekingen uit. Op een persconferentie bevestigde de federaal procureur Frédéric Van Leeuw dat de federale gerechtelijke politie erin geslaagd was de versleutelde telefoons van het Canadese bedrijf Sky ECC te kraken. Een miljard berichten die criminelen in ons land naar elkaar verstuurden via die toestellen, waren nu in handen van het gerecht. Vooral in het Antwerpse drugsmilieu, waar de Sky ECC-mobieltjes zeer populair waren, sloeg het nieuws in als een bom. Omdat Sky ECC er prat op ging dat zijn cryptofoons niet te kraken vielen, hadden de meeste criminelen niet eens codetaal gebruikt toen ze daarmee communiceerden.

De essentie Dankzij de kraak van Sky ECC-misdaadtelefoons kon het gerecht al 2.000 verdachten ontmaskeren in 268 lopende onderzoeken.

Het gaat vooral om dossiers over drugs (160), financiële misdrijven (36), geweld (26) en corruptie (14).

De federale gerechtelijke politie heeft al 566.000 werkuren gespendeerd aan de Sky ECC-dossiers.

Ruim een half jaar later zijn de resultaten van de Sky ECC-operatie ronduit verbluffend. ‘We hebben over heel België al 2.000 verdachten geïdentificeerd, van wie er 360 zijn aangehouden’, zegt Eric Van Duyse, de woordvoerder van het federaal parket. ‘Daar zitten heel wat individuen tussen die tot voor deze operatie nog helemaal niet op de radar van het gerecht en de politie stonden. Ze bleken ook Zuid-Amerikaanse ‘plata o plomo’(zilver of lood)-praktijken toe te passen, waarvan we absoluut moeten vermijden dat ze ingeburgerd zouden raken in ons land, omdat ze dan nog moeilijk uit te roeien zijn.’

Er lopen 268 strafonderzoeken waarin de gelekte Sky ECC-berichten worden benut. Het gros daarvan, 192, zijn volledig nieuwe dossiers die zijn geopend dankzij de kraak. De resterende 76 onderzoeken zijn gelinkt aan dossiers die al voordien waren geopend, maar waarbij de Sky ECC-data wel belangrijke nieuwe elementen aanleverden. ‘Dankzij de Sky ECC-info hebben we ook al 32,5 miljoen euro in beslag genomen en dat bedrag kan nog gevoelig toenemen’, zegt Van Duyse.

Corruptie

Al daags na de actie in maart kondigden de topman van de federale gerechtelijke politie Eric Snoeck en zijn Antwerpse directeur Yve Driesen in De Tijd aan dat de eerste acties vooral gericht zouden zijn tegen de corruptie die de gekraakte berichten blootlegden. Er werden allerlei mensen gearresteerd die tegen betaling gevoelige gegevens hadden doorgespeeld aan het criminele milieu, zoals een hoofdinspecteur bij de Antwerpse lokale politie, medewerkers van het Antwerps parket, de Stad Antwerpen en personeelsleden van een ZNA-ziekenhuis, de overheidsdienst Financiën en van verschillende havenbedrijven.

Maar naast de 14 corruptiezaken die dankzij de Sky ECC-kraak al zijn blootgelegd en die vaak de pers haalden, zijn intussen ook 160 drugsdossiers geopend. Daarnaast lopen nog 36 onderzoeken over financiële misdrijven en zijn er 26 dossiers die te maken hebben met feiten van geweld. Het federaal parket behandelt het moederdossier rond Sky ECC en speelt een coördinerende rol, maar alle subdossiers worden verdeeld over de verschillende lokale parketten in ons land.

Gedecodeerd

Het Sky ECC-speurwerk stelt het gerecht voor een ongeziene uitdaging. Van Duyse: ‘We hebben 1 miljard Sky ECC-berichten onderschept en daarvan zijn er 600 miljoen gedecodeerd. Maar een van de uitdagingen is achterhalen welke personen schuilgaan achter de 32.000 ‘pins’ van de toestellen. We hebben tot nu al de gebruikers van 1.800 pins kunnen identificeren, waarbij één verdachte wel meerdere pins en telefoons kan gebruiken.’

Het zwaartepunt van het Sky ECC-werk ligt zoals bekend in Antwerpen. Maar het gaat om 15.500 van de 32.000 gekende pins en daarvan zijn er nu 1.200 geïdentificeerd. Brussel is de tweede hotspot met 4.400 pins, waarvan er 168 zijn geïdentificeerd. In Vlaanderen gaat het verder vooral om Limburg - met 3.100 pins en 165 geïdentificeerd - gevolgd door Oost-Vlaanderen (1.865 pins en 78 geïdentificeerd), West-Vlaanderen (1.025 en 20), Leuven (54 en 14) en Halle-Vilvoorde (1.900 en 13).

We hebben nog twee jaar - elk jaar - 600 à 800 voltijdse speurders nodig voor de Sky ECC-dossiers. Eric Van Duyse Woordvoerder federaal parket

‘We zullen nog jaarlijks 600 à 800 voltijdse medewerkers van de federale gerechtelijke politie nodig hebben gedurende nog zeker twee jaar om de Sky ECC-informatie verder te onderzoeken’, zegt de woordvoerder van het federaal parket. ‘Want de federale gerechtelijke politie is de enige dienst in ons land met de capaciteit om zulke technische dossiers te behandelen. Er worden nog altijd specialisten aangeworven bij de federale politie. Ze doet een enorme inspanning die ze hopelijk kan volhouden.’