Al meer dan 190 handgels van de markt gehaald

De federale milieu-inspectie heeft de controles op de verkochte handgels en ontsmettende reinigingsproducten fors opgedreven. Vooral van maart tot september is zowel de online- als de fysieke verkoop veel meer gecontroleerd omdat er meer illegale producten in omloop zijn en er ook meer klachten binnenkomen. De inspecteurs kijken na of de verkochte producten een toelating kregen, wat hun samenstelling is en of het etiket in orde is.